Panama, “navi governo Usa gratis nel Canale”. Ma autorità locale nega

Il Dipartimento di Stato americano assicura che le imbarcazioni governative degli Stati Uniti potranno navigare gratuitamente nel Canale di Panama e imputa alle forti pressioni del presidente Trump il successo con “risparmi di milioni di dollari all'anno per il governo”. L'Autorità del Canale nega di aver rinunciato ai pedaggi. L'ente autonomo che amministra la via d'acqua sottolinea di avere “il potere di stabilire tariffe per l'attraversamento" e di "non aver apportato alcuna modifica”

Le imbarcazioni governative degli Stati Uniti potranno navigare gratuitamente nel Canale di Panama ? Il Dipartimento di Stato Usa su X assicura di sì, e imputa alle forti pressioni del presidente Donald Trump il successo con "risparmi di milioni di dollari all'anno per il governo". L'Autorità del Canale di Panama nega però di aver rinunciato ai pedaggi per le navi del governo statunitense. In un secco comunicato l'ente autonomo che amministra la via d'acqua interoceanica sottolinea di avere "il potere di stabilire pedaggi e altre tariffe per l'attraversamento del canale" e di "non aver apportato alcuna modifica a tali tariffe".

Ieri, intanto, è emerso che il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth visiterà Panama ad aprile, come annunciato dal ministro della Sicurezza panamense Frank Ábrego, in un momento in cui il presidente Trump minaccia di "recuperare" il canale interoceanico sostenendo che opera sotto l'influenza cinese. Il funzionario panamense non ha specificato la data, ma ha indicato che durante la visita "si prevede che saranno raggiunti accordi importanti che avranno un impatto positivo sulla regione come partner strategici". "Esprimiamo il nostro reciproco interesse nella cooperazione tecnica per garantire la sicurezza e contrastare le minacce del narcoterrorismo e dell'immigrazione irregolare", ha aggiunto.

Cina, protesta formale contro Usa sul Canale di Panama

Nel mezzo della crisi diplomatica con gli Stati Uniti per le accuse di presunta ingerenza cinese nel Canale di Panama, che hanno portato a minacce di riprenderne il controllo, il viceministro del Commercio estero del Paese centroamericano, Carlos Hoyos, ha rivelato che i negoziati per un accordo di libero scambio con il gigante asiatico sono stati sospesi. La Cina ha presentato rimostranze formali agli Stati Uniti a causa di quelle che ha definito osservazioni "irresponsabili" e "attacchi" alle relazioni tra Pechino e Panama in merito al Canale. "Attualmente, la cooperazione bilaterale nell'ambito della Belt and Road Initiative (Bri) sta procedendo normalmente", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, commentando la decisione dello Stato dell'America centrale di non voler rinnovare l'adesione all'ambizioso piano infrastrutturale lanciato dal presidente Xi Jinping nel 2013. "Ci auguriamo che le parti interessate rimangano fiduciose, non siano influenzate da interferenze esterne e prendano le decisioni giuste in base alle relazioni bilaterali complessive e agli interessi a lungo termine delle persone di entrambi i Paesi", ha aggiunto Lin, nel briefing quotidiano.

Cosa succede

Il presidente Usa Donald Trump ha accusato la Cina di gestire "il Canale di Panama quando noi non l'abbiamo dato alla Cina, l'abbiamo dato a Panama" nel 1999. Il Paese centroamericano mantiene il controllo del canale, ma le aziende di Pechino hanno aumentato in modo costante la loro presenza attorno al vitale collegamento marittimo tra gli oceani Atlantico e Pacifico. Domenica mattina, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha messo in guardia da potenziali azioni contro Panama per l'influenza cinese sul Canale attraverso il quale passa il 40% circa del traffico container degli Usa. Incontrando il presidente Jose Raul Mulino, Rubio "ha chiarito che questo status quo è inaccettabile e che in assenza di cambiamenti immediati, richiederebbe agli Stati Uniti di adottare le misure necessarie per proteggere i propri diritti ai sensi del trattato", ha affermato la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce.