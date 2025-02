Congo, ribelli M23 violano cessate il fuoco: nuova offensiva

Si contano quasi 3 mila morti a Goma, capitale del Nord Kivu, dopo gli scontri della scorsa settimana, secondo l'ultimo bilancio diffuso dalle Nazioni Unite. Bounena Sidi Mohamed, vicedirettrice dell'Ocha nella in Repubblica democratica del Congo con sede a Goma, ha affermato che almeno 2 mila corpi sono già stati seppelliti. Secondo dati dell'Oms, ci sono 900 corpi ancora negli obitori degli ospedali di Goma. Molti cadaveri in decomposizione sono ancora presenti in alcune zone, tra cui l'aeroporto e la prigione di Goma.

Msf: ospedali pieni di feriti, in aumento casi di colera

La situazione più grave è quella degli ospedali che accolgono un gran numero di feriti e sono in difficoltà per carenza di medicinali e strumentazione. Le équipe di Medici Senza Frontiere (Msf) hanno ampliato l’assistenza medica e umanitaria alla popolazione di Goma e di diversi campi per sfollati intorno alla città. Oltre a rafforzare il supporto agli ospedali Kyeshero, dove dall’inizio degli scontri sono arrivati 404 feriti, e Virunga, Msf - rende noto un comunicato dell'organizzazione - è in azione in diverse zone dove sono le persone sfollate e stanno aumentando i casi di colera. “La maggior parte degli ospedali sono sopraffatti, in particolare l'ospedale di Virunga e di Kyeshero sono pieni di pazienti. All'ospedale di Virunga, supportato da Msf, ci sono 100 pazienti con ferite da arma da fuoco e 3 unità chirurgiche lavorano tutto il giorno senza sosta. È una situazione seria”, aggiunge.