Elezioni Germania, Merz (Cdu) chiude a ipotesi intesa con Afd

Merz garantisce che i cristiano-democratici tedeschi vinceranno le elezioni e non collaboreranno con il partito di Alice Weidel. "Noi possiamo assicurare una cosa: con il partito che si fa chiamare Alternative fuer Duetschland non collaboreremo, né prima, né dopo. Mai. Afd si riconosce contro tutto quello che il nostro partito e il nostro Paese ha costruito. È contro il legame dell'Occidente, contro l'euro, contro la Nato, e noi faremo di tutto per renderlo il più piccolo possibile. Non ci sarà alcuna collaborazione, nessuna concessione, nessun governo di minoranza. Assolutamente nulla". Parole accolte da una lunga, dimostrativa ovazione dei delegati riuniti al congresso straordinario di Berlino

Malgrado la promessa di non collaborare con l'Afd "ne' prima ne' dopo" le elezioni, mai", Merz nel suo intervento al congresso della Cdu ha comunque invitato il suo partito a "mantenere la rotta" sull'immigrazione, nonostante le critiche per il suo flirt con l'estrema destra. "Siamo sotto attacco e ci sono proteste contro la nostra politica", ha detto, "ma è proprio ora che dobbiamo mantenere la rotta".

Merz: "La politica migratoria non può continuare cosi”

"La politica migratoria non può continuare cosi” ha aggiunto Merz. Sull'immigrazione le proposte della Cdu prevedono controlli permanenti alle frontiere, espulsione di tutti gli stranieri che arrivano senza documenti, compresi i richiedenti asilo, detenzione illimitata di stranieri delinquenti e "pericolosi", ritorno al periodo di otto anni per richiedere la cittadinanza tedesca, ridotto a cinque anni dalla legge Scholz. Per il rilancio dell'economia in crisi la ricetta Cdu propone una riduzione dell'IVA nel settore della ristorazione, maggiore flessibilità degli orari di lavoro, esenzione fiscale degli straordinari, ritorno dei sussidi al gasolio per i mezzi agricoli, abolizione dello scontrino fiscale obbligatorio.