Kate Middleton, stop ai dettagli sui suoi look: focus su iniziative

La futura regina preferisce che il i media e il popolo britannico si soffermino più sulle cause che promuove e non su ciò che indossa. Lo ha spiegato una persona vicina alla principessa parlando al tabloid britannico Times. Lo stile c'è, ma c'è soprattutto sostanza", ha detto la fonte

L’eleganza di Kate Middleton è da sempre un suo tratto distintivo. Con i suoi look è diventata un’icona di stile e di raffinatezza. A partire dagli abiti e dai gioielli della corona usati per le serate di gala fino al più semplice abbigliamento quotidiano, la principessa di Galles ha sempre saputo indossare al meglio qualsiasi outfit, facendo anche attenzione alla sostenibilità e decidendo di riutilizzare lo stesso vestito in diverse occasioni. Da ora, però, i dettagli su ciò che la futura regina indossa non saranno più resi noti dalla casa reale. La scelta è della stessa Kate Middleton che, come ha riferito al tabloid britannico Sunday Times una fonte vicina alla principessa, preferisce il popolo britannico presti attenzione alle cause che promuove, che sia la ricerca sul cancro o i bambini negli orfanotrofi, e non a ciò che veste.

La decisione Da Kensington Palace, dunque, non usciranno più informazioni in merito ai look di Kate, che si tratti di abiti, borse o di gioielli. La principessa del Galles “vuole sottolineare - ha detto la fonte al tabloid - che non è importante cosa indossa. Vuole che l'attenzione sia rivolta alle questioni davvero importanti, alle persone e alle cause che sta portando avanti". Kate Middleton è comunque consapevole di essere diventata un’icona e riconosce che "ci sarà sempre un apprezzamento" per ciò che indossa "da parte di una parte del pubblico". Tuttavia, prosegue, “dobbiamo sempre dire ufficialmente cosa indossa? No. Lo stile c'è, ma c'è soprattutto sostanza". Leggi anche Kate Middleton ha visitato un centro di cure per bambini in Galles

Nuove prospettive La decisione di Kate Middleton potrebbe far parte di una fase di cambiamento della stessa principessa che, a inizio anno, dopo essere tornata ufficialmente agli impegni pubblici dopo l’annuncio della remissione del cancro, ha spiegato come i suoi problemi di salute le abbiano dato "una nuova prospettiva su ogni cosa" e un apprezzamento per le "cose ​​semplici ma importanti della vita". La decisione, in ogni caso, è stata accolta positivamente. Nessuna sorpresa infatti secondo l'ex caporedattrice di British Vogue, Alexandra Shulman, che parlando a Sky News ha descritto il cambiamento di Kate come una "rivalutazione delle sue priorità". E ha aggiunto: "Quando le persone hanno attraversato quello che ha attraversato lei, dovrebbero avere il diritto di essere viste come vogliono essere viste, con una missione seria, non con l'attenzione ai suoi vestiti". Leggi anche Kate e William incontrano i sopravvissuti dell'Olocausto a Londra