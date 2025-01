La principessa di Galles e l’erede al trono hanno presenziato alla cerimonia per l'80esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz. Abbracci e commozione per Kate e William che, parlando con i sopravvissuti, hanno elogiato "il coraggio nel condividere i momenti più strazianti delle vostre vite”. Per la futura regina si tratta del primo evento pubblico dopo l’annuncio della remissione del tumore

La seconda apparizione pubblica di Kate Middleton nel 2025 è stata alla cerimonia in occasione del Giorno della Memoria. Look sobrio, abito nero, capelli sciolti e al collo una collana di perle appartenuta alla regina Elisabetta. Così la principessa di Galles è arrivata alla commemorazione al fianco del marito William. Una presenza non annunciata, quella della futura regina, decisa all’ultimo momento decisa per prendere parte al primo evento pubblico dopo il recente annuncio della remissione del cancro diagnosticatole lo scorso anno. William e Kate hanno incontrato un gruppo di anziani sopravvissuti all’olocausto. La cerimonia solenne dell'80esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz si è tenuta nello storico edificio di Guildhall, nel cuore della City.

Incontro con i sopravvissuti

Sorrisi, abbracci e scambi di parole tra i principi del Galles e i superstiti ultra ottantenni presenti. Dalle immagini diffuse dai media britannici si vede l'abbraccio di Kate con una donna e la conversazione sorridente con un'altra. Poi calorose strette di mano e sorrisi con molti altri. "E grandioso essere qui con mio marito", ha sottolineato a un tratto Kate. Non è mancato un breve discorso di William che, rivolgendosi ai sopravvissuti, ne ha elogiato "il coraggio nel condividere i momenti più strazianti delle vostre vite, è qualcosa di estremamente potente per far sì che noi non dimentichiamo. E io vi assicuro che noi non dimenticheremo mai". Al termine della cerimonia i reali hanno anche posato per una foto di gruppo al fianco del primo ministro britannico Starmer.