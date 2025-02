È il suo giorno, ma la scienza dubita del meteo della marmotta Phil

Gli esperti della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hanno spiegato che solo il 35% delle previsioni di Phil, nel Giorno della Marmotta previsto per oggi, si sono rivelate accurate. Mentre un'altra marmotta, Chuck di New York, è in cima alla classifica con un significativo tasso di precisione dell'85% sulle sue previsioni

Per la prima volta sin dal 1887 gli scienziati americani hanno messo in dubbio l'affidabilità del più rinomato roditore-meteorologo, ovvero la marmotta Punxsutawney Phil, che ogni anno, proprio il 2 di febbraio, attira tantissimi turisti e visitatori nella cittadina della Pennsylvania da cui prende il nome, "annunciando" di fatto quando finirà l'inverno. La tradizione ritiene che, se Phil esce dalla tana e non vede la sua ombra, significa proprio che l'inverno sta per finire. Questa volta, però, sembrerebbe esserci meno fiducia da parte degli esperti, tanto che la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha spiegato che solo il 35% delle previsioni di Phil si sono rivelate accurate, mentre un'altra marmotta, Chuck di New York, è in cima alla classifica con un impressionante tasso di precisione dell'85% sulle sue previsioni.