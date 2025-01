Overview, oltre il velo: essere donna in Iran

La nuova puntata del ciclo di approfondimenti in pillole di Sky TG24. Il racconto di cosa significhi, al giorno d’oggi, essere donna in Iran nella vita di tutti i giorni

Torna su Sky TG24 ‘Overview - sguardo sui tempi che corrono’, il nuovo ciclo di approfondimenti in pillole del canale all news diretto da Giuseppe De Bellis in onda nelle principali edizioni del telegiornale, sul sito skytg24.it e sul canale Youtube della testata.

Al centro della puntata dal titolo “Oltre il velo - Essere donna in Iran” condotta da Liliana Faccioli Pintozzi, a cura di Andrea Dambrosio e Fabio Vitale, il racconto di cosa significhi, al giorno d’oggi, essere donna in Iran nella vita di tutti i giorni, che ha un sapore diverso per donne e uomini, partendo dall’imposizione del velo alle donne, che serve anche a celare tutti i diritti di cui sono private. Simbolo e, allo stesso tempo, pietra angolare di un regime che si basa sulla loro sottomissione.

La serie di approfondimenti, prodotta da Sky TG24 e realizzata da Tiwi, nelle prossime puntate affronterà ancora altri temi economici, sociali e di geopolitica al centro dell’attualità.