Overview, Vite dentro - viaggio nelle carceri italiane

Le carceri italiane sono al collasso. I numeri del sovraffollamento insieme con le rivolte che scoppiano sempre più di frequente da Nord a Sud, raccontano di una situazione ai limiti, nonostante gli sforzi di chi gli istituti penitenziari li gestisce. Il dato più drammatico è quello dei suicidi in cella che nel 2024 ha segnato il record degli ultimi 30 anni. Se ne occupa l’ottava puntata di Sky TG24 "Overview - sguardo sui tempi che corrono", il nuovo ciclo di approfondimenti in pillole prodotto dal canale all new

Youssef Barsom aveva 18 anni, problemi psichici accertati ed era in carcere per rapina da poco più di un mese. Aveva rubato una collanina e per questo era finito a San Vittore, in attesa di giudizio. È morto carbonizzato nella cella che condivideva con un altro detenuto, nel rogo che probabilmente lui stesso aveva appiccato, come forma di protesta. La sua è solo una delle storie di chi nell’ultimo anno è morto in una delle carceri del nostro paese, in cui sempre più spesso esplodono violente rivolte. Una di quelle carceri in cui, dove dovrebbero esserci due detenuti, spesso ce ne sono anche più del doppio. Come siamo arrivati a questo punto?

Rinchiusi nelle 190 carceri del nostro paese ci sono tanti detenuti quanti più o meno sono gli abitanti di alcune città italiane come Cosenza, Viareggio o Matera. Stando all’ultima relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale davanti alla Commissione Giustizia del Senato, il sovraffollamento medio delle nostre carceri è del 130%, in alcune in particolare - come San Vittore, a Milano, o Canton Mombello, a Brescia - la percentuale è anche superiore al 200%. E’ una condizione che racconta di celle troppo strette, a volte fatiscenti e in condizioni igieniche inadeguate. Celle dove oltre allo spazio spesso manca anche la prospettiva futura. In realtà non si tratta di un’emergenza, piuttosto di una condizione ormai sistemica nel nostro Paese da troppi anni. Una situazione che oggi non risparmia nemmeno gli Ipm, gli istituti per minorenni, dove le presenze medie giornaliere nel 2024 sono state finora le più alte degli ultimi 17 anni. Al numero abnorme di detenuti, che in base ai dati del Ministero della Giustizia al 30 novembre 2024 erano 62.427 su 51.165 posti regolamentari, si sommano i problemi legati alle strutture, alla carenza di risorse e di personale, nonostante le tante iniziative di reinserimento lavorativo e non solo che nel tempo sono aumentate e gli sforzi di chi gli istituti penitenziari li gestisce. All’appello manca attualmente il 16% delle unità previste dall’organico tra gli agenti di polizia penitenziaria, come emerge dai dati relativi al 2024 del Dap e delle schede trasparenza del Ministero della Giustizia incrociati dall’ Associazione Antigone , ma manca anche il 20% dei funzionari amministrativi mentre circa un terzo dei direttori delle case circondariali ha incarichi in più di un istituto.

Suicidi

Sono numeri che pesano sui detenuti, molti dei quali hanno dipendenze dalla droga, sofferenze psichiche o fanno uso di sedativi o di psicofarmaci. Numeri che finiscono indirettamente col ricadere anche sulla collettività, perché se è vero che chi sbaglia è giusto che paghi, è vero anche che il fine ultimo di ogni pena è, o almeno dovrebbe essere, quello di rieducare il detenuto allo scopo di non fargli commettere più reati. Problemi a cui la politica tenta di dare una risposta mentre periodicamente ci si interroga sull’opportunità o meno di costruire o trasformare in nuove carceri strutture ormai dismesse. Nel frattempo però si è generato un mix esplosivo di disagio che ha fatto del 2024 l’anno record degli ultimi 30 per numero di suicidi in cella. Sono dati che ci dicono che il carcere, suo malgrado, sta rischiando davvero di diventare il terminale ultimo della marginalità sociale. Dati che, in qualche modo, tradiscono anche il divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dalla nostra Costituzione, come ha sottolineato – parlando di condizioni angosciose e indecorose per un paese civile - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo ultimo discorso in occasione della consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare al Quirinale.

Si sono impiccati quasi tutti, chi col laccio dei pantaloni, chi con una corda, chi con le lenzuola. Qualcuno si è ucciso respirando il gas del fornelletto che aveva in cella, qualcun’altro si è soffocato con un sacchetto di plastica. A volte gli agenti di polizia penitenziaria sono riusciti a intervenire in tempo e hanno provato a rianimarli. Altre volte a togliersi la vita sono stati proprio gli agenti di polizia penitenziaria. L’età media dei suicidi in carcere è di 37 anni, in maggioranza sono stranieri, spesso in attesa di giudizio.