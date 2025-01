Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, figlia di Beatrice di York e dell'immobiliarista di origine italiana Edoardo Mapelli Mozzi, è nata lo scorso 22 gennaio al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. “È minuscola e assolutamente perfetta, siamo tutti già completamente innamorati di lei”, ha scritto Mapelli Mozzi sui suoi profili social

Fiocco rosa a Buckingham Palace. La principessa Beatrice di York, primogenita del principe Andrea e Sarah Ferguson e nipote di re Carlo, ha dato alla luce la sua seconda figlia. Ad annunciarlo è stato Buckingham Palace con un comunicato ufficiale, nel quale si legge che la piccola, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, è nata lo scorso 22 gennaio al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. Nata prematura di alcune settimane, la figlia di Beatrice di York e dell'immobiliarista di origine italiana Edoardo Mapelli Mozzi pesa 2 chili e 150 grammi.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

La seconda figlia di Beatrice di York

Come specifica la nota di Buckingham Palace, sia la madre sia la piccola stanno bene e sono già a casa. “È minuscola e assolutamente perfetta”, ha scritto Mapelli Mozzi in un post sul suo profilo Instagram. “Siamo tutti (compresi Wolfie e Sienna) già completamente innamorati di lei”, ha aggiunto il padre. La principessa Beatrice, 36 anni, ha sposato l'immobiliarista Mapelli Mozzi nel luglio 2020. La coppia ha già una figlia, Sienna, nata nel settembre 2021. Mentre Mapelli Mozzi ha un figlio di nome Wolfie, 8 anni, avuto da una precedente relazione. Re Carlo e la regina Camilla, così come e gli altri membri della famiglia reale, “sono stati informati e si rallegrano della notizia”, si legge nel comunicato.