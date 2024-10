È in arrivo un nuovo royal baby nella famiglia Windsor d'Inghilterra. Buckingham Palace ha annunciato che la principessa Beatrice, figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson, è in attesa del secondo figlio insieme al marito e imprenditore italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi. Il neonato in arrivo sarà undicesimo nella linea di successione al trono. “Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia”, si legge nel post ufficiale su Instagram della famiglia reale britannica. La coppia ha già una figlia di tre anni, Sienna, mentre il consorte della principessa è padre di Wolfie, 8 anni, nato da un precedente matrimonio.