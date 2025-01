Cani o gatti? Ecco quali animali preferisce chi vota per Trump

Lo studio

La ricerca voleva verificare l’esistenza di una preferenza per cani o gatti in base alle proprie idee politiche. L’analisi è stata effettuata tramite una serie di domande che andavano a definire quanto una persona è liberale o democratica, quanto è forte la sua preferenza per un animale o l’altro e le sue caratteristiche sociali. I risultati hanno dimostrato l’esistenza di una correlazione diretta tra il votare repubblicano e il preferire i cani mentre, al contrario, chi vota democratico ha una preferenza per i gatti (questo il link dello studio: Pets and Politics).