Il Capodanno Cinese è una delle festività più importanti e celebrate non solo in Cina, ma in tutto il mondo, da milioni di cinesi e appassionati delle tradizioni orientali. Quest’anno cadrà il 29 gennaio e darà il via a un periodo di festeggiamenti che durerà per circa due settimane. La Luna Nuova, infatti, darà ufficialmente il via al nuovo anno cinese. Questo avviene perché in Cina la misurazione del tempo si basa sui cicli lunari e su quelli di Giove, il pianeta che impiega circa un anno per attraversare ogni segno dello zodiaco. Per questo motivo, i cinesi associano ogni segno zodiacale a un intero anno, a differenza di noi, che, seguendo una tradizione solare, colleghiamo i segni ai mesi.

L'anno del Serpente di Legno

Il 2025 sarà l’anno del Serpente di Legno, considerato il simbolo della trasformazione e del cambiamento per eccellenza. Spesso viene associato al nostro Scorpione, segno della metamorfosi. Quest’anno, però, dopo 60 anni, il Serpente sarà collegato all’elemento del Legno che, secondo la tradizione cinese, è l’unico elemento considerato “vivo”, in grado cioè di crescere e di cambiare la sua forma.