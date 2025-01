Auschwitz-Birkenau, l'inferno raccontato ai ragazzi

Anche quest’anno gli studenti italiani sono ritornati ad Auschwitz-Birkenau per il viaggio della memoria, organizzato dal Ministero dell’Istruzione in occasione degli 80 anni dalla liberazione dei campi. Durante la visita, la prima senza i sopravvissuti, neppure l’ombra degli smartphone per i ragazzi, ma molta emozione e tante domande