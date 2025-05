L’italiano al centro del mondo (quando parla il Papa)

Rita Librandi, vicepresidente dell'Accademia della Crusca, ci aiuta a entrare attraverso le parole nell’universo linguistico e spirituale di Papa Prevost e della Chiesa di oggi. “Francesco, più di molti altri, ha usato l'italiano. E lo ha fatto anche in viaggi in posti lontanissimi, in cui avrebbe potuto adoperare la sua lingua, lo spagnolo”. Ecco cosa aspettarsi dal nuovo Pontefice