Quanti ucraini hanno ottenuto lo status di protezione temporanea?

Oltre 4 milioni di cittadini ucraini sono in fuga dalla guerra a partire dal 24 febbraio 2022, giorno dell'inizio dell'invasione russa. Non tutti i Paesi dell'Ue li accolgono in egual misura. E l'Italia? Cosa dicono i dati aggiornati al 30 novembre 2024, gli ultimi disponibili da Eurostat