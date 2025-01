Insediamento Trump, le prime misure annunciate dopo il giuramento

Il nuovo inquillino della Casa Bianca ha promesso la revoca di quasi 80 azioni esecutive dell'amministrazione Biden e firmato l'ordine esecutivo per l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima e dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Stop anche al diritto di cittadinanza per nascita, stabilito dalla Costituzione americana. In corso di valutazione dazi del 25% su Messico e Canada. Sulla guerra in Ucraina: "Parlerò presto con Putin"

Donald Trump non ha perso tempo e, subito dopo il discorso di insediamento come 47esimo presidente della storia degli Stati Uniti , ha firmato i primi ordini esecutivi per dare una decisa impronta al suo nuovo mandato. Tanti i temi sui quali il nuovo inquilino della Casa Bianca è intervenuto a gamba tesa, dal Green Deal all'emergenza nazionale dichiarata ai confini col Messico, fino all'intenzione annunciata di "riprendersi il canale di Panama".

"Revocheremo 80 azioni esecutive dell'amministrazione Biden"

Raggiunta la Casa Bianca, Trump ha proseguito nell'annuncio senza sosta di nuove misure, promettendo la revoca di quasi 80 azioni esecutive dell'amministrazione Biden. Il tycoon ha firmato l'ordine esecutivo per l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima e dall'Organizzazione mondiale della Sanità e quello per mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita, stabilito dalla Costituzione americana. Ha detto di stare valutando dazi del 25% su Messico e Canada a partire dal primo febbraio e firmato nello Studio Ovale la grazia ai rivoltosi del 6 gennaio 2021. "Speriamo che escano questa sera", ha detto Trump.

"Zelensky mi ha detto di volere un accordo per l'Ucraina"

Poi, il nuovo presidente Usa ha annunciato che "parlerà molto presto" con Vladimir Putin, anche se non sa ancora quando. Trump ha ribadito che la guerra in Ucraina "deve finire" e che "senza un'intesa" lo stesso "Putin distruggerà la Russia". "Zelensky", ha aggiunto, "mi ha detto che vuole un accordo". Ha poi ribadito le sue mire sulla Groenlandia e sostenuto, a tal proposito, che la Danimarca "accetterà" di cederla". Firmato anche firmato l'ordine esecutivo per salvare TikTok. "È un'app che usano i giovani e se la Cina ruba i dati dei giovani, sinceramente, non è un grande problema", ha detto dallo Studio Ovale. "Abbiamo problemi più grossi", ha aggiunto.

"Via quattro alti funzionari, altri mille seguiranno"

Annunciato martedì mattina anche il licenziamento quattro alti funzionari governativi nominati da Biden. Il neo-presidente ha anche vvertito - nel primo messaggio pubblicato sul suo social network Truth - che anche più di "mille altri" rischiano la stessa sorte. "Il mio ufficio del personale presidenziale sta attivamente identificando e rimuovendo più di mille persone nominate dalla precedente amministrazione che non sono in linea con la nostra visione di rendere di nuovo grande l'America", si legge nel messaggio.