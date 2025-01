Trump e l'ossessione per la "crowd size"

La cerimonia d'insediamento si svolge a porte chiuse, a Washington, per via delle temperature estremamente rigide. Ma il 47esimo presidente degli Stati Uniti ha sempre avuto a cuore la misura delle folle nei suoi comizi. Tanto da inserire "piani fantasma" nei suoi palazzi e da accusare la rivale Kamala Harris di aver "barato" nei numeri dei suoi convegni elettorali. Eppure - lo insegnano proprio i democratici - il pubblico dei comizi non è lo stesso delle urne