Migranti, naufragio al largo della Tunisia. Due morti tra cui un bimbo

Un bambino di 5 anni e un adulto sono morti nel naufragio di una barca di migranti al largo della Tunisia. Unità della Guardia costiera tunisina hanno recuperato i corpi, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Tap. Sulla barca viaggiavano in tutto 19 persone: 17 i sopravvissuti che sono stati riportati a terra. La Guardia nazionale del Paese ha anche fatto sapere che quattro persone sono state arrestate. "L'operazione ha consentito di salvare prima dodici persone, in seguito altre cinque in mare mentre nuotavano dopo essersi allontanate dal relitto", si legge in un comunicato della Guardia nazionale. "Due i cadaveri ripescati, quello di un adulto e di un bambino di cinque anni, inizialmente dato per disperso e ritrovato senza vita dopo attente ricerche in mare". L'operazione, conclude la nota, "ha consentito anche di arrestare quattro persone sospettate di essere coinvolte nel trasporto di migranti e nell'organizzazione di traversate clandestine".