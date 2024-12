Musk vive in un cottage da 2.000 dollari a notte a Mar-a-Lago

Elon Musk è sempre più vicino a Donald Trump, letteralmente. Secondo il New York Times, infatti, il miliardario risiede al momento in un cottage da 2.000 dollari a notte nel resort del presidente eletto a Mar-a-Lago, poche centinaia di metri dalla residenza principale. Il Times riporta che Musk si è trasferito nel cottage intorno al giorno delle elezioni, ha lasciato la proprietà a Natale e si prevede che vi ritornerà nel nuovo anno. Non è chiaro quanto il patron di Tesla paghi in realtà per il cottage e il costo finale della permanenza di Musk potrebbe essere saldato da Trump.