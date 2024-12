Papa: "Prego per superstiti e morti in incidente aereo Corea del Sud"

Lo ha detto Francesco al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. "Il mio pensiero va alle tante famiglie in Corea del Sud che oggi sono in lutto a seguito del drammatico incidente aereo"

"Il mio pensiero va alle tante famiglie in Corea del Sud che oggi sono in lutto a seguito del drammatico incidente aereo. Mi unisco in preghiera per i superstiti e per i morti". Così Papa Francesco dopo l'Angelus da piazza San Pietro in merito all'incidente aereo avvenuto all'aeroporto sudcoreano di Muan che è stato probabilmente dovuto a una collisione con uccelli. (IL VIDEO - LE FOTO) A bordo dell'aereo c'erano 181 persone, inclusi sei membri dell'equipaggio.