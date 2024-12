Ambiente

Giornata Mondiale delle Foreste, le 10 più belle d'Italia

La Giornata internazionale delle Foreste, che ricorre il 21 marzo, è l'occasione per ricordare l'importanza di questi ecosistemi, tra i più danneggiati dagli esseri umani. In Italia ce ne sono molte sparse per tutto il Paese, dalle Dolomiti fino in Sicilia, dal Piemonte al parco nazionale delle foreste Casentinesi

La foresta di Somadida è il più grande bosco del Cadore, in provincia di Belluno. Si tratta di un bosco di circa 1.600 ettari in cui spiccano le vette del Cristallo, del Sorapiss e le Tre Cime di Lavaredo. Composta in gran parte da abeti rossi e bianchi, larici e faggi, la foresta ospita anche alcuni dei fiori più belli delle Dolomiti