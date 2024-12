Il principe William svela come passeranno il Natale i reali inglesi

Sarà una grande riunione di famiglia. Secondo quando riportato dai media, il principe William ha confermato che quest’anno a partecipare al banchetto natalizio saranno in 45. Il 10 dicembre, durante un incontro con i soldati del primo Battaglione del Mercian Regiment il principe di Galles ha rivelato che si riuniranno a Sandringham, la storica tenuta di famiglia nel Norfolk. “Saremo a Sandringham. E per Natale saremo in 45. Non sarà affatto tranquillo, sarà rumoroso”, ha scherzato il principe 42enne.