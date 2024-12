Auguri di Natale di Harry e Meghan, nella cartolina anche i figli

Momenti di vita quotidiana

Archie e Lilibet sono riconoscibili solo per i capelli rossi, un tratto distintivo che li lega al papà. Ma per il resto, la privacy dei bambini è una prerogativa alla quale Harry e Meghan hanno da sempre deciso di non rinunciare. La foto li ritrae quindi di spalle e in un momento di quotidiana normalità, a differenza dagli standard royal. Un esempio la scelta del fratello William con la moglie Kate che hanno sempre mostrato i loro tre figli in viso, come prassi della famiglia reale. Harry e Meghan Markle, invece, vogliono per i figli una vita il più lontano possibile dai flash.