Usa, sparatoria in una scuola in Wisconsin. Ci sono feriti

Più persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una scuola cristiana a Madison, in Wisconsin. Lo riferiscono le autorità secondo le quali gli spari sarebbero avvenuti poco prima delle 11 del mattino ora locale presso la Abundant Life Christian School, un'istituzione privata che insegna a circa 400 studenti dalla scuola materna alla dodicesima elementare. "Sono stati segnalati feriti multipli", si legge sul profilo social della polizia di Madison che aggiunge: “Indagini in corso”. Secondo quanto riportato dalla polizia locale l'aggressore che ha aperto il fuoco è stato ucciso dalle autorità. Tra i feriti ci sono dei bambini, mentre un impiegato della scuola potrebbe essere stato ucciso.