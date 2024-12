Georgia, l'Ue valuta "misure aggiuntive" contro Tbilisi

L'Ue "prenderà in considerazione misure aggiuntive" contro la Georgia. Ad annunciarlo, in una nota, è stato il Servizio di azione esterna europeo, che ha esortato il partito di governo di Tbilisi, Sogno Georgiano, alla de-escalation. L'annuncio dell'Ue avviene a seguito della repressione delle proteste esplose in piazza in Georgia, dopo le contestazioni del risultato elettorale e il rinvio del processo di adesione all'Ue.