Omicidio New York, il discorso di diploma del killer Luigi Mangione

Il 26enne italo-americano di Baltimora, ex studente di computer in un'università della Ivy League, arrestato per l'assassinio a Manhattan del ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson

Ecco il video in cui nel 2016 Luigi Mangione, ora arrestato per l'assassinio del Ceo di United Healthcare Brian Thompson, pronuncia il discorso di fine annoa davanti ai compagni di diploma alla Gilman School, una scuola privata solo maschile di Baltimora.



Come primo alunno del corso aveva esordito nel parlare davanti all'assemblea, descrivendo la sua classe composta di ragazzi "pieni di nuove idee e che sfidano il mondo attorno a loro". Luigi aveva anche ringraziato i genitori per aver speso molti soldi per mandarlo in quella scuola (37mila dollari all'anno").