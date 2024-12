Sud Corea, Yoon messo "sotto tutela". Arrestato ex-ministro Difesa

ll People Power Party ha messo "sotto tutela" il presidente che non prenderà più parte agli affari di Stato, diplomazia inclusa, anche prima della sua partenza "ordinata" e "anticipata" rispetto alla durata del mandato. Arrestato l'ex ministro della Difesa Kim Yong-hyun, noto per aver proposto la dichiarazione di legge marziale a Yoon ascolta articolo

Il Parlamento sudcoreano ha bocciato la mozione di impeachment del presidente Yoon Suk-yeol presentata dalle opposizioni dopo il caos della legge marziale dichiarata martedì sera e ritirata poche ore dopo per la bocciatura parlamentare. La mozione è fallita a causa del boicottaggio del People Power Party, il partito al governo, il cui leader si è dimesso. Arrestato l'ex ministro della Difesa Kim Yong-hyun, noto per aver proposto la dichiarazione di legge marziale a Yoon. Kim si era dimesso giovedì scorso. Si è invece dimesso il ministro dell'Interno, Lee Sang-min. Nella sua lettera di dimissioni, il ministro ha parlato della sua "responsabilità per non aver servito bene il popolo né il presidente".

Presidente "sotto tutela" ll People Power Party ha messo "sotto tutela" il presidente Yoon Suk-yeol che non prenderà più parte agli affari di Stato, diplomazia inclusa, anche prima della sua partenza "ordinata" e "anticipata" rispetto alla durata del mandato. Han Dong-hoon, il leader del People Power Party, lo stesso di Yoon, ha promesso in una nota congiunta con il premier Han Duck-soo "un'indagine severa e trasparente" sul caos generato dalla legge marziale e di tenere colloqui regolari con il premier per prevenire potenziali vuoti amministrativi. Il leader del People Power Party ha assicurato che saranno contenute il più possibile le ricadute del caos innescato dalla legge marziale. "Attraverso una partenza anticipata e ordinata del presidente – ha detto - minimizzeremo le incertezze per la Repubblica di Corea e il suo popolo, stabilizzeremo la situazione politica e ripristineremo la democrazia liberale". Il premier Han è la seconda carica istituzionale del Paese, destinata a reggere le funzioni del presidente in caso di suo impedimento.