Corea del Sud, il presidente Yoon verso la caduta nonostante le scuse

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, il cui impeachment dovrà essere votato dal Parlamento oggi pomeriggio, ha parlato alla nazione. Il capo dello Stato, chiamato a dimettersi dopo aver tentato di introdurre a sorpresa la legge marziale nella notte tra martedì e mercoledì e ritirata qualche ora dopo, ha offerto le sue "scuse sincere" e assicurato che non si ripeterà. Nelle sue prime dichiarazioni in quattro giorni, Yoon si è rivolto alla nazione prima del voto in Parlamento per il suo impeachment. "Sono sinceramente dispiaciuto e mi scuso che il popolo che deve essere rimasto sorpreso - ha detto il presidente - C'è gente che si chiede se ci sarà un'altra dichiarazione di legge marziale, ma posso dirvi chiaramente: non ce ne sarà un'altra". Quindi Yoon, che si è assunto "la piena responsabilità politica e legale" di quanto fatto, ha continuato affermando che "lascia la decisione di come stabilizzare il Paese, anche la questione del mio mandato, al mio partito“Il mio partito e il governo saranno responsabili della gestione futura del Paese". "Chino il capo e mi scuso ancora una volta per le preoccupazioni che posso aver causato alla popolazione", ha concluso.

In molti attendevano le sue dimissioni

Le accorate scuse al suo popolo per l' "ansia e i disagi" creati dichiarando la legge marziale potrebbero non bastare a salvare il presidente conservatore sudcoreano dall'impeachment che il parlamento di Seul metterà ai voti. Dopo un mal riuscito tentativo, martedì, di sospendere la democrazia in risposta alle "minacce delle forze comuniste" in Parlamento e dopo esser stato definito "un grave pericolo" per il Paese dal suo stesso partito, il People's Power Party (PPP), Yoon Suk Yeol, compiendo un'altra giravolta, ha tentato di salvare il salvabile con un breve ma accorato discorso televisivo di scuse e ammissione di responsabilità alla nazione. In molti si attendevano in realtà le sue dimissioni dopo un mandato - iniziato nel 2022 - costellato da crisi politiche e personali.