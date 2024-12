Romania, perquisite abitazioni in relazione all'inchiesta sul voto

"Tre case nella città di Brasov", nella Romania centrale, sono state perquisite “in relazione ai reati di corruzione di elettori, riciclaggio di denaro e falsificazione informatica", ha dichiarato la procura in una nota. Ieri il colpo di scena per i pesanti sospetti di ingerenze russe nel processo elettorale

La polizia rumena sta effettuando perquisizioni in alcune abitazioni collegate all'inchiesta sulle interferenze straniere che hanno portato ieri la Corte costituzionale, con un clamoroso colpo di scena, ad annullare il primo turno delle elezioni presidenziali alla vigilia del ballottaggio programmato per domenica 8 dicembre, confermando i pesanti sospetti di ingerenze russe nel processo elettorale a favore del candidato di estrema destra Calin Georgescu. "Tre case nella città di Brasov" (Romania centrale) sono state perquisite “in relazione ai reati di corruzione di elettori, riciclaggio di denaro e falsificazione informatica", ha dichiarato la procura in una nota.