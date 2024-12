Paesi Bassi, crolla un condominio all'Aia: si scava tra le macerie

Secondo quanto riferisce il servizio antincendio della città in un comunicato "in questo momento i servizi di emergenza sono impegnati a salvare e cercare persone e a combattere l'incendio"

Un blocco di appartamenti di tre piani all'Aia è parzialmente crollato questa mattina dopo un incendio e un'esplosione. I soccorritori sul posto hanno avviato le ricerche di possibili intrappolati sotto le macerie. Il servizio antincendio della città riferisce in un comunicato che "in questo momento i servizi di emergenza sono impegnati a salvare e cercare persone e a combattere l'incendio". Secondo quanto scrive Regio15, agenzia di stampa locale , "è stato emesso il codice 20, il che significa che i servizi di emergenza si aspettano più di 20 vittime".

Indagini in corso

Non si conosce il numero dei dispersi né cosa abbia causato l'esplosione nel palazzo che si trova non lontano dal centro della città. Diverse persone sono già state salvate, ha riferito l'agenzia di stampa locale Regio15, precisando che gli appartamenti sembrano distrutti dall'esplosione. Le prime immagini dell'emittente pubblica Nos hanno mostrato diverse decine di vigili del fuoco che affrontavano un grande incendio e sfondavano le porte per accedere al condominio.