Messico, paura per il batterio killer che ha ucciso almeno 8 bambini

Allerta per l’epidemia del batterio Klebsiella oxytoca, ma la ministra della Salute rassicura: “Focolaio sotto controllo”. Dai primi accertamenti, sembra che il contagio sia avvenuto per via endovenosa

È allerta in Messico per il batterio killer che avrebbe ucciso alcuni bambini. Otto dei 13 casi di bimbi deceduti nel cosiddetto Edomex - ovvero uno dei 31 stati che compongono il paese e che ha come capitale Toluca - sono stati causati dall'epidemia del batterio Klebsiella oxytoca. Lo ha confermato la ministra della Salute dello stato, Macarena Montoya Olvera, aggiungendo che quattro decessi sono ancora in fase di studio e per uno, invece, è stato escluso il batterio come causa della morte.