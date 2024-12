Francia, socialisti trattano sul nuovo governo. Oggi riapre Notre-Dame

Faure, ricevuto ieri dal presidente Macron, si è detto disponibile a ragionare sull'esecutivo post-Barnier. Insorge la sinistra di Mélenchon. Fuori dai giochi Marine Le Pen, che minaccia di votare un'altra mozione di sfiducia. Intanto, Parigi è blindata per l'arrivo di 40 tra capi di Stato e leader mondiali per l'inaugurazione della cattedrale, simbolo della capitale, dopo l'incendio del 2019. Presenti anche Meloni e Mattarella. Trump e Zelensky attesi all'Eliseo ascolta articolo

Il presidente francese Emmanuel Macron vuole risolvere la crisi politica in atto, dopo la caduta dell'esecutivo del neogollista Michel Barnier, con un "governo di interesse generale" che possa eventualmente includere anche la sinistra moderata. Il Partito socialista si è detto pronto a discutere con la coalizione macroniana e la destra, ma sulla base di "reciproche concessioni" per la nomina di un nuovo premier a Matignon. In ogni caso, non ci sarà il nome del nuovo premier prima del prossimo lunedì. Intanto, Parigi è blindata per l'arrivo di 40 tra capi di Stato e di governo per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame dopo l'incendio del 2019. Tra gli altri, presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il capo dello Stato Sergio Mattarella, il nuovo eletto alla Casa Bianca Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli ultimi due saranno ricevuti all'Eliseo da Macron.

Le consultazioni all'Eliseo Il segretario del Ps, Olivier Faure, è stato ricevuto ieri all'Eliseo. Ai microfoni di France Info ha specificato che un governo nascerebbe sulla base di "un contratto a tempo determinato". Dicendosi pronto a "compromessi su tutti i temi", compresa la riforma delle pensioni, Faure ha scatenato l'ira dei compagni di coalizione nel Nouveau Front Populaire (Nfp), a cominciare da Jean-Luc Mélenchon. Il capo di La France Insoumise ha detto che il suo partito "non ha dato alcun mandato" al segretario socialista "di negoziare un accordo". Faure ha comunque fatto sapere che non voterà un premier di destra. E proprio a destra l'idea delle "larghe intese" con il Partito socialista irrita i Républicains, come il ministro dimissionario dell'Interno, Bruno Retailleau, secondo cui il suo partito non può "fare alcun compromesso con la gauche che ha votato una mozione di sfiducia irresponsabile" contro Barnier. Esclusa dalla partita del nuovo esecutivo Marine Le Pen. La leader dell'estrema destra (Rassemblement National) ha avvertito: "Posso tranquillamente votare un'altra mozione di sfiducia a un governo" e far cadere dunque anche il prossimo premier.

La riapertura di Notre-Dame Intanto, come accennato, Macron si appresta a ricevere capi di Stato e premier per la riapertura di Notre-Dame dopo un cantiere di cinque anni. Sull'evento pesa tuttavia l'incertezza di previsioni meteorologiche che minacciano forti venti e piogge verso le ore 19, proprio quando dovrebbero cominciare le commemorazioni. Verso le 19.20, il discorso di Macron dal piazzale della cattedrale, in segno di rispetto della legge sulla separazione tra Stato e Chiesa del 1905. In seguito, alle 20.15, riaprianno le porte di Notre-Drame e l'arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, leggerà un messaggio destinato ai francesi trasmesso da Papa Francesco. Dopo una funzione religiosa, alle 21.30 è previsto un concerto in piazza della durata di poco più di due ore. Domani, domenica 8 dicembre, si terrà la prima messa nella cattedrale ricostruita, con Macron presente. L'incontro tra il principe William e Trump Il principe William ha in programma un incontro con Trump a Parigi in occasione della cerimonia di inaugurazione della cattedrale. Lo riferisce Kensington Palace. Al centro del colloquio le relazioni anglo-americane. William, che non è accompagnato dalla principessa Kate, avrà anche un incontro con la fisrt lady americana, Jill Biden, che è a Parigi in sostituzione di Joe Biden.