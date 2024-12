New York, caccia all’uomo che ha ucciso Brian Thompson: trovato zaino

L'assassino, subito dopo aver freddato il manager, era fuggito dentro Central Park e poi era stato ripreso dalle telecamere di sicurezza senza lo zaino grigio che aveva al momento dell'agguato: la polizia ha ritrovato la borsa nel parco. L’uomo potrebbe aver lasciato New York: sarebbe salito su un autobus a Port Authority poche ore dopo aver premuto sul grilletto ascolta articolo

Continuano le ricerche dell’uomo che mercoledì scorso ha ucciso in piena Manhattan il ceo di United-Healthcare Brian Thompson. L’assassino, secondo la polizia, potrebbe aver lasciato New York: sarebbe salito su un autobus a Port Authority poche ore dopo aver premuto sul grilletto. Dietro di sé, comunque, ha lasciato diversi indizi. A Central Park, ad esempio, è stato trovato il suo zaino. Come spiega la Cnn, l'assassino era scappato nel parco della Grande Mela subito dopo aver freddato il manager e poi era stato ripreso dalle telecamere di sicurezza senza lo zaino grigio che aveva al momento dell'agguato.

L’omicidio Secondo fonti della polizia, l’uomo sarebbe arrivato a New York il 24 novembre in pullman (un Greyhound partito da Atlanta, anche se non è chiaro dove fosse salito a bordo) e già quel giorno avrebbe fatto un sopralluogo nel punto in cui ha poi ucciso il super manager, cioè davanti all'Hilton di Midtown. Da lì sarebbe andato all'ostello dell'Upper West Side in cui ha alloggiato usando un falso documento di identità e dove è rimasto fino al 29 novembre. La polizia non sa cosa abbia fatto il ricercato fino al 4 dicembre, quando è tornato all'Hilton, stavolta per uccidere. L'uomo ha tenuto la mascherina sul volto tutto il tempo, anche durante i pasti, e ha pagato sempre in contanti. Avrebbe abbassato la mascherina solo per parlare con la donna alla reception quando ha fatto il check in. "Non abbiamo ancora un nome", ha detto il capo dei detective della polizia di New York Joseph Kenny. "Pensiamo che abbia agito da solo", ha aggiunto. Vedi anche Omicidio Thompson, le tre parole nelle pallottole sono titolo libro

Avrebbe lasciato New York L’uomo avrebbe lasciato New York poco dopo l’omicidio. Il fuggiasco - ha detto ancora alla Cnn il capo dei detective della polizia - è stato visto prendere un taxi per Port Authority dopo essere uscito da Central Park su una bici elettrica. Port Authority è la stazione degli autobus di Manhattan da cui partono pullman per tutta l'America. Il sindaco di New York Eric Adams si è detto fiducioso ("La polizia è sulla strada giusta"), ma il tempo strige: più passano le ore più la pista si raffredda. Intervistato dalla Cnbc, Adams ha implorato i newyorchesi e "tutti gli americani" affinché studino attentamente le due foto diffuse dalla polizia che ritraggono il killer a volto scoperto, una in particolare in cui sorride alla receptionist dell'ostello che gli chiedeva di togliersi la maschera: "Se pensano di sapere chi sia, contattino le autorità". Vedi anche New York, ucciso per strada il Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson