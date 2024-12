Bruxelles, l'intesa Ue-Mercosur. Von der Leyen: “Giornata storica"

La fine del negoziato semplifica le esportazioni, abbassa le tariffe e fissa gli standard creando significative opportunità di lavoro e crescita economica in Europa. È figlio di visioni condivise, non è solo un’economia ma una necessità politica: “In un mondo sempre più diviso, dimostriamo che le democrazie possono accordarsi” dichiara Von der Leyen. L’eurodeputato Jörgen Warborn, portavoce del gruppo Ppe per il commercio internazionale, afferma “È stata creata la più grande zona di libero scambio del mondo, con un mercato aggiuntivo di oltre 260 milioni di potenziali clienti per le merci europee” .

Perplessità e critiche

Secondo la ministra francese dimissionaria con delega al Commercio Estero Sophie Primas: “Quello che accade a Montevideo non è la firma di un accordo ma semplicemente la conclusione politica del negoziato e questo impegna solo la Commissione, non gli Stati membri”. Il co-presidente dei Verdi Bas Eickhout afferma: “Siglando l'accordo commerciale con il blocco del Mercosur - Paraguay, Uruguay, Argentina e Brasile - la Commissione europea dimentica il Parlamento europeo. Non sarà facile raggiungere la maggioranza del sostegno al Pe, questo inizio di una nuova storia potrebbe essere piuttosto breve”. La sinistra al Parlamento Europeo condanna fermamente questo accordo: “Che mette i profitti delle imprese transnazionali al di sopra degli interessi delle persone e del pianeta”. Secondo la copresidente del gruppo e vicepresidente della Commissione per il commercio internazionale Manon Aubry: “La conclusione dell'accordo di libero scambio avrà un forte impatto sugli agricoltori che già lottano per guadagnarsi da vivere e danneggerà il clima” dichiara: “I sostenitori dell'accordo hanno tenuto all'oscuro i cittadini e i parlamentari, ma non è ancora finita e continueremo a lottare per far cadere questo accordo assurdo”.