La chiesa più famosa e iconica della Ville Lumière è un emblema dell’architettura medievale e uno dei simboli francesi per eccellenza

Si tratta del principale luogo di culto cattolico della città, cattedrale dell’arcidiocesi di Parigi e il suo arcivescovo, oggi Michel Aupetit, è il primate della Francia. Nella sua storia ha già vissuto momenti bui. Negli anni della Rivoluzione francese la cattedrale subì vandalismi e distruzione di immagini sacre. Si sono registrati danni minori anche durante la Liberazione di Parigi, al termine della Seconda Guerra mondiale, per poi avviare nella seconda metà del secolo una serie di lavori di restauro. L’ultimo era in atto quando è scoppiato l’incendio del 15 aprile del 2019 che ha portato a una serie di interventi appena conclusasi.

Gioiello gotico

La cattedrale è prima di tutto un gioiello del gotico francese, rimasta a lungo il monumento più alto di Parigi prima della costruzione della Torre Eiffel nel 1889. La sua facciata è decorata da immagini bibliche, mentre gli esterni sono arricchiti da sculture tipiche del gotico come i celebri gargoyle: in italiano garguglia, le figure fantastiche e grottesche apposte per canalizzare il deflusso dell’acqua piovana. All’interno si notano soprattutto le vetrate e il rosone: quello a sud raffigura Cristo, santi, apostoli e angeli, quello a nord immagini dell’Antico Testamento.

Simbolo della città

La sua struttura è diventata lo sfondo di letteratura e cinema, a partire dal romanzo che ne immortala il nome: Notre-Dames de Paris di Victor Hugo, il capolavoro romantico del 1831 che racconta la tragedia del campanaro Quasimodo e della zingara Esmeralda. Culla della cristianità francese, la cattedrale si intreccia inevitabilmente con la storia del paese: sul suo altare si sono svolte l’incoronazione di Napoleone, la beatificazione di Giovanna d’Arco e le esequie delle figure politiche più importanti della storia nazionale, da De Gaulle a Mitterand.