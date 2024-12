Guerra in Siria, esercito: “Abbiamo perso il controllo di Hama”

Continua l’avanzata dei ribelli jihadisti. L'esercito siriano ha riconosciuto di aver perso il controllo della città strategica di Hama, nella Siria centrale. "Nelle ultime ore (...), gruppi terroristici sono riusciti a sfondare diversi fronti della città e ad entrarvi", ha affermato l'esercito in un comunicato, aggiungendo che le sue forze si sono "ridistribuite fuori città”. Damasco ha quindi confermato il ritiro dell'esercito, dopo le notizie dell'ingresso delle fazioni armate guidate da Hayat Tahrir al-Sham. Le forze fedeli a Bashar al-Assad, secondo un comunicato del ministero della Difesa diffuso dall'agenzia siriana Sana, sono state "dislocate fuori dalla città" ( SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE ).

La rivendicazione

I combattenti entrati a Hama affermano di aver "liberato centinaia di detenuti" dal carcere di questa città della Siria centrale. "Le nostre forze sono entrate nella prigione centrale di Hama e hanno liberato centinaia di prigionieri ingiustamente detenuti", ha rivendicato via Telegram Hassan Abdel Ghani, un comandante militare della coalizione di fazioni armate guidate da Hayat Tahrir al-Sham. Il leader dei ribelli di Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Jolani, ha affermato che non ci sarà "nessuna vendetta" dopo che il suo gruppo jihadista ha preso la città siriana di Hama, teatro di un sanguinoso massacro da parte delle forze governative nel 1982. "Chiedo a Dio onnipotente che sia una conquista senza vendetta", ha detto Jolani in un messaggio video su Telegram, dopo aver annunciato che i combattenti erano entrati ad Hama "per ripulire la ferita che dura da 40 anni in Siria".