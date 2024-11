Taiwan, tensione con la Cina: esercitazioni con jet e visite a alleati

L'obiettivo di Taipei è testare le "procedure di risposta e ingaggio" del Comparto Difesa per "garantire la sicurezza dello spazio aereo" di Taiwan, isola di fatto indipendente che per la Cina è una "provincia ribelle" da "riunificare"

Testare la sicurezza dello spazio aereo. Con questo obiettivo Taiwan ha condotto esercitazioni militari con jet e sistemi antimissile, andate avanti per due ore. Dietro queste manovre militari c’è la prima visita all'estero del presidente dell'isola William Lai. La tensione è ai massimi livelli, la Cina aumenta il pressing su Taiwan che conferma di aver rilevato la presenza a nord dell'isola di altri due palloni aerostatici cinesi. L'obiettivo di Taipei è testare le "procedure di risposta e ingaggio" del Comparto Difesa per "garantire la sicurezza dello spazio aereo" di Taiwan, isola di fatto indipendente che per la Cina è una "provincia ribelle" da "riunificare".

Nel quadro del costante pressing cinese a cui è sottoposta l'isola, stamani il ministero della Difesa di Taipei ha segnalato che in 24 ore intorno a Taiwan è stata rilevata la presenza di sette navi e 13 velivoli militari, nove dei quali hanno superato la "Linea mediana" dello Stretto di Taiwan, che Pechino non riconosce. E le esercitazioni arrivano mentre si rincorrono voci di possibili nuove maxi manovre militari cinesi intorno a Taiwan.