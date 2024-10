Taipei "non cederà un centimetro" del suo territorio a Pechino. Il presidente della Repubblica di Cina, Lai Ching-te, ha commentato così le pressioni militari che accompagnano le rivendicazioni di sovranità di Pechino. Lo ha detto durante un discorso alle isole Kinmen, parte dell’arcipelago conteso del Mar cinese orientale. Lai ha parlato in occasione del 75esimo anniversario della vittoria sulle forze cinesi nella battaglia di Guingtou, che, ha dichiarato, “fa capire che la democrazia e la libertà non devono essere date per scontate, ma richiedono lo sforzo congiunto di generazioni per difenderle". Il presidente taiwanese non ha nominato la Cina, ma ha chiarito che non sarà consentito a "nessuna forza esterna" di cambiare il futuro delle isole sotto il controllo della Repubblica di Cina.