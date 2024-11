Medio Oriente, Crosetto: assurdo equiparare Netanyahu con i terroristi

"A primo acchito, sembra una sentenza più politica che tecnica", ha aggiunto il ministro della Difesa in merito al mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale

"La linea del Governo è quella di approfondire le motivazioni della sentenza che, a primo acchito, sembra una sentenza più politica che tecnica". Così, a Napoli, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito al mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale su Benjamin Netanyahu. "Ma la cosa che ha colpito di più, e che io ho detto sin dal primo momento, è che abbiamo trovato inaccettabile e assurdo mettere sullo stesso piano i leader di un'organizzazione terroristica che ha attaccato innocenti con chi guida legittimamente uno stato democratico e si sta difendendo", ha aggiunto (GUERRA IN MEDIORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).