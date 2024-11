Cina, tigre siberiana sfonda il cancello, uomo si salva fuggendo: il video virale

Poco prima l'attacco della tigre a un altro uomo

Non, però, tutti sono stati così fortunati. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, poco prima un altro abitante del villaggio era stato attaccato mentre dava da mangiare al bestiame. Il 65enne è stato morso a un braccio e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo il figlio della vittima, due tigri sarebbero in libertà nella zona, sebbene le autorità non abbiano confermato questa informazione. In seguito all'attacco, le autorità hanno avviato una vasta operazione di ricerca nel villaggio, utilizzando droni e telecamere a infrarossi. Gli abitanti sono stati invitati a rimanere nelle loro case e a segnalare eventuali avvistamenti di impronte o escrementi del felino.