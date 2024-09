Australia, tigre cerca di sbranare addestratrice in parco divertimenti

La donna ha riportato profonde lacerazioni al braccio ma è in condizioni stabili. "Si è trattato di un incidente isolato e raro ma condurremo una revisione approfondita", ha dichiarato il Parco in una nota

Un'addestratrice è stata quasi sbranata da una tigre nel parco a tema Dreamworld in Australia. La donna ha riportato profonde lacerazioni al braccio ma è in condizioni stabili. "Si è trattato di un incidente isolato e raro ma condurremo una revisione approfondita", ha dichiarato il Parco in una nota. Situato nel centro turistico australiano di Gold Coast, Dreamworld è il più grande parco a tema del Paese.