Emergenza smog a New Delhi, crescono rischi per la salute

New Delhi continua a svegliarsi sotto una nube di smog tossico. Secondo l'India Meteorological Department il calo delle temperature si è combinato con la densa nebbia, riducendo la visibilità. Per l'emergenza inquinamento, che da domenica ha toccato il record massimo degli ultimi 5 anni, restano in vigore tutte le misure previste dalle autorità della capitale: chiuse tutte le scuole, divieto di ingresso ai mezzi pesanti, tranne per quelli che trasportano prodotti essenziali, e di tutti i veicoli alimentati a diesel, blocco delle attività dei cantieri edili, privati e pubblici, invito allo smart-working per dipendenti di uffici pubblici e privati. Il governo della capitale dell'India ha annunciato la probabile imposizione nei prossimi giorni del traffico a targhe alterne. Nella città erano già state adottate una serie di misure pensate per la 'lotta allo smog', compreso lo stop ai cantieri non essenziali, che però molti hanno giudicato inutili.