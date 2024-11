India, smog da record: Nuova Delhi avvolta da nube tossica. Video

Fitta nebbia a Nuova Delhi, con visibilità pari a zero in alcune zone della capitale indiana, riportano i media locali. La nube ha avuto pesanti conseguenze sul traffico dei pendolari. Ingorghi sulle strade per i rallentamenti e forti disagi per il traffico ferroviario. Contemporaneamente l'inquinamento ha toccato un picco storico, con l'Aqi - l'indice della qualità dell'aria, misurato dall'agenzia svizzera IQAir - balzato al livello di 1.133 punti in vari settori della capitale. L'Organizzazione mondiale della sanità considera la concentrazione delle particelle PM2.5 dannosa per la salute a partire da un livello 300. Negli ospedali si riversano sempre più pazienti, soprattutto bambini.