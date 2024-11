Iran, il giornalista Kianoosh Sanjari si suicida per protesta

Aveva pubblicato un post su X in cui richiedeva il rilascio dei dissidenti politici Fatemeh Sepehri, Nasrin Shakarami, Toomaj Salehi e Arsham Rezaei. Nel caso in cui alle 19 locali non fosse apparso l'annuncio sul sito della magistratura, il reporter aveva minacciato di togliersi la vita

“Nessuno dovrebbe essere incarcerato per aver espresso le proprie opinioni. La protesta è un diritto di ogni cittadino iraniano. La mia vita finirà dopo questo tweet ma non dimentichiamo che moriamo per amore della vita, non della morte”. Sono queste le ultime parole pubblicate sulla piattaforma X dal giornalista dissidente iraniano Kianoosh Sanjari, che ieri si è tolto la vita in segno di “protesta contro la dittatura di Khamenei” per il mancato rilascio di quattro detenuti da lui indicati.