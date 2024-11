Iran: murale studentessa in intimo davanti a consolato Milano

Nella nuova opera di aleXsandro Palombo la studentessa che si è spogliata nel cortile dell’università Islamica Azad di Teheran, in protesta con l’obbligo del velo imposto dal regime degli Ayatollah ascolta articolo

"Freedom": al Consolato dell'Iran di Milano è apparsa la studentessa in intimo, l'opera di aleXsandro Palombo per chiedere la liberta' di Ahoo Daryaei l'universitaria iraniana arrestata e rinchiusa in un centro psichiatrico dalla polizia morale dopo essersi spogliata in segno di protesta contro il regime degli Ayatollah nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell'Universita' Islamica Azad di Teheran.

Il corpo come arma pacifica L'azione della giovane universitaria, che sui social media viene chiamata Ahoo Daryaei, era rivolta ai metodi coercitivi e violenti della Polizia morale che impone alle iraniane un rigido codice di abbigliamento entrato in vigore dopo la rivoluzione islamica del 1979 con cui si obbligano le donne ad indossare il velo e vestiti lunghi e larghi. "Ahoo Daryaei ci ha donato il suo corpo come atto d'amore universale per farne un'arma pacifica con cui sfidare il regime islamico degli Ayatollah. Il suo gesto e' profondo, il suo sacrificio è dirompente, Ahoo Daryaei ci invita a diffondere il messaggio attraverso il suo corpo e a portare avanti l'urlo di liberta' e di coraggio delle donne iraniane. Un monito a non voltarci dall'altra parte, a lottare insieme a loro per non essere complici e indifferenti" ha dichiarato l'artista aleXsandro Palombo.