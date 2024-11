La ragazza, che si è spogliata davanti a un'università di Teheran dopo essere stata fermata perché indossava l'hijab in modo scorretto, ha riacceso i riflettori sulla lotta del movimento "Donna, vita, libertà" nel Paese e all'estero. Per Teheran, dal canto suo, non si tratta di un'eroina politica al pari di Mahsa Jina Amini, ma di una persona che "soffre di fragilità psichica". Si tema la tortura. Ne abbiamo parlato con Sara (nome di fantasia) e Parisa Nazai, coinvolte nel movimento “Donna, vita, libertà” in Italia