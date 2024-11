Caso Stormy Daniels, giudice rinvia la sentenza per Trump

La sentenza del giudice Juan Merchan sul caso dei pagamenti alla porno star Stormy Daniels è stata rinviata al 19 novembre. Questo per dare alle parti, quindi anche agli avvocati del presidente eletto, Donald Trump , il tempo di valutare come la vittoria elettorale del tycoon influirà sul caso. Merchan potrebbe decidere di annullare la condanna in base alla sentenza della Corte Suprema sull'immunità presidenziale. Come riporta la Cnn, l’avvocato di Trump, Emil Bove, sostiene che le accuse dovrebbero essere respinte.

Cosa è successo e quali sono i prossimi passaggi

Oggi il giudice avrebbe quindi dovuto decidere il destino del caso, ma entrambe le parti hanno chiesto più tempo per considerare come procedere alla luce del risultato elettorale dello scorso 5 novembre. Va comunque ricordato che una giuria ha condannato Trump, a maggio, per tutti i 34 reati di falsificazione di documenti aziendali relativi a un pagamento di denaro nascosto all'attrice di film per adulti Stormy Daniels, per mettere a tacere le accuse su un incontro sessuale con Trump nel 2006 per aumentare le sue prospettive elettorali nelle elezioni presidenziali del 2016. La sentenza sul caso è attualmente prevista per il 26 novembre, meno di due mesi prima dell'insediamento di Trump, ma la decisione di martedì potrebbe cambiare la situazione.