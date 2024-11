Morto Frank Auerbach, il pittore britannico tedesco aveva 93 anni

Vita e carriera

Scampato all'Olocausto, nel quale invece morirono i suoi genitori nel campo di Auschwitz, ebbe una carriera lunga decenni. L'artista era noto per i suoi ritratti e per le scene di strada di Camden, a nord di Londra, dove ha tenuto lo stesso studio per 50 anni. Unica e originale la sua tecnica di pittura, ottenuta raschiando ripetutamente la vernice dalle versioni di cui non era soddisfatto e ricominciando da capo, fino a quando l'opera finita poteva essere così carica di vernice da rischiare di staccarsi dalla tela. Lo stesso Auerbach una volta ha stimato che il 95% della sua pittura finiva nel cestino. "Cerco di trovare un nuovo modo di esprimere qualcosa", aveva spiegato il pittore in un'intervista al Guardian. "Così provo tutti gli altri modi finché non mi sorprendo con qualcosa che non avevo considerato in precedenza".