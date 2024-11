“La blockchain mi ha reso un’artista indipendente”

Siamo abituati a consumare musica, non a possederla ma le cose stanno cambiando . Per 11 anni, Violetta Zironi ha dedicato ogni giorno alla sua produzione artistica, si è sentita ripetere spesso che nessuno avrebbe pagato per le sue canzoni, ha girato il mondo in cerca di una soluzione, stava per arrendersi quando ha scoperto le nuove opportunità della musica in NFT