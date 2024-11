Usa, sparatoria in Alabama: un morto e 16 feriti

Un ragazzo di 18 anni è stato ucciso e almeno altre 16 persone sono rimaste ferite ieri nel corso di una sparatoria avvenuta nel campus dell'Università di Tuskegee, nello Stato americano dell'Alabama: lo hanno reso noto le autorità statali e dell'ateneo, come riporta la Cnn. Al momento è stato arrestato un giovane di 25 anni, Jaquez Myrick mentre la vittima è La'Tavion Johnson, che però non era uno studente dell'università, ha dichiarato all'emittente il medico legale della contea di Macon.

"Myrick è stato trovato mentre lasciava la scena della sparatoria avvenuta nel campus dell'Università di Tuskegee", ha annunciato l'Alabama Law Enforcement Agency, aggiungendo che l'uomo "è stato arrestato ed è accusato a livello federale di essere in possesso di una mitragliatrice". Si tratta della 454esima sparatoria di massa segnalata dall'inizio di quest'anno negli Stati Uniti, secondo il Gun Violence Archive, che definisce come 'sparatoria di massa' qualsiasi sparatoria in cui vengono uccise o ferite almeno quattro persone, escluso il responsabile.

Un momento di raccoglimento dopo l'accaduto

Mark Brown, presidente e CEO della Tuskegee University, ha parlato dell'accaduto durante la cerimonia di benvenuto dell'università domenica mattina. "Vi chiedo ora di unirvi a me in un breve momento di silenzio mentre condividiamo una preghiera per la vittima, ma anche genitori, familiari e amici che soffrono. Preghiamo per le preoccupazioni di tutti quei genitori che hanno figli qui, per la sicurezza dei loro studenti e dei nostri studenti e docenti che soffrono in questo momento", ha detto Brown. Intanto tutte le lezioni di lunedì sono state annullate e le forze dell'ordine proseguono con le indagini.